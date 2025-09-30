Ричмонд
В Новосибирской области отремонтировали участок дороги «Р-254 — Алексеевка»

Ремонт стал необходим, так как покрытие сильно износилось.

Источник: ТУАД НСО

В Новосибирской области завершили ремонт дороги «1445 км а/д “Р-254” — Алексеевка». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Ремонт стал необходим, так как покрытие сильно износилось: на дороге появились трещины, просадки и пучины. Чтобы сделать трассу безопасной, подрядчики обновили верхний слой покрытия на площади 7600 квадратных метров и устранили пучины объемом 1500 кубических метров.

В ближайшее время на отремонтированных участках запланирована досыпка обочин для завершения работ и приведения дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативами. Все работы выполнены в рамках текущего содержания трассы.