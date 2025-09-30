Покупка нового автомобиля в России становится дороже

Авто в России подорожают, производители сократили программы поддержки.
Покупка нового автомобиля в России с начала лета стала дороже на 1−10% в зависимости от модели. Более 70% производителей сократили программы поддержки, а скидки уменьшились до 30−170 тысяч рублей. Причиной подорожания стало восстановление спроса, а также колебания курса валют, удорожание логистики и предстоящий пересмотр утильсбора.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтомобилистов ждет повышение утильсбора с 1 ноября: как это повлияет на стоимость машин.
«Многие бренды, включая Lada и Geely, существенно ограничили или даже полностью отменили скидки на отдельные модели», — сообщил коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин «Коммерсанту». По его словам, тенденция к сокращению дисконтов наблюдается уже несколько недель подряд.
По словам гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, более 70% производителей сократили программы поддержки с начала сентября. Это отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке.
По данным «Российских автомобильных дилеров» (РОАД), запасы автомобилей у продолжают сокращаться, что также влияет на стоимость новых машин. Эксперты прогнозируют дальнейшее истощение складских остатков и постепенное увеличение цен до конца года. Генеральный директор «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич оценивает рост стоимости новых автомобилей к осени примерно в 10% по сравнению с летом, а Житнухин считает — в диапазоне 1−5%.
По прогнозу отраслевых экспертов, в ближайшие месяцы цены будут расти на 1−1,5% ежемесячно, особенно на новые европейские, корейские и японские автомобили из-за корректировки расчета утильсбора. Более всего подорожают электромобили и гибриды. В то же время участники рынка не ожидают резких скачков: совокупное повышение стоимости новых автомобилей до конца года, по мнению большинства дилеров, не превысит 5%, если не произойдет сильных валютных колебаний или изменений в условиях параллельного импорта.
На фоне сокращения скидок спрос на новые автомобили продолжает расти — по данным «Автостата», за последнюю неделю сентября было реализовано рекордные 32,3 тысячи новых легковых машин.
С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Согласно обновленной методике, при определении суммы платежа будет учитываться не только объем двигателя транспортного средства, но и его мощность. В связи с этим ожидается и значительное подорожание премиальных автомобилей, передает «Царьград».