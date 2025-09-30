Покупка нового автомобиля в России становится дороже

По прогнозу отраслевых экспертов, в ближайшие месяцы цены будут расти на 1−1,5% ежемесячно, особенно на новые европейские, корейские и японские автомобили из-за корректировки расчета утильсбора. Более всего подорожают электромобили и гибриды. В то же время участники рынка не ожидают резких скачков: совокупное повышение стоимости новых автомобилей до конца года, по мнению большинства дилеров, не превысит 5%, если не произойдет сильных валютных колебаний или изменений в условиях параллельного импорта.