Казахстан представил «умные» станки и роботов на выставке «Иннопром» в Минске

Основу разработки составляет специальное устройство, которое крепится на обычную каску. Оно оснащено камерой, динамиком и микрофоном. Это позволяет руководителю в режиме реального времени видеть и слышать все, что происходит с сотрудником на рабочем месте, а также вести с ним двустороннюю связь.