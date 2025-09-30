Ричмонд
Казахстан представил «умные» станки и роботов на выставке «Иннопром» в Минске

АСТАНА, 30 сен — Sputnik. На казахстанском национальном стенде Международной выставки «Иннопром. Беларусь» представили решения компаний, внедряющих искусственный интеллект в производство.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Среди экспонатов — роботизированные системы и «умные» устройства для безопасности производственных процессов. Эти проекты реализуются в рамках поручений Главы государства по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

говорится в сообщении правительства

Среди участников выставки в правительстве назвали «Казахстанскую агроинновационную корпорацию» по выпуску сельхозтехники и комплектующих.

Оборудование компании работает не под ручным контролем, а по цифровой программе: инженеры создают 3D-модель детали, и «умный» станок с высокой точностью вытачивает ее из металла.

Глава ЕЭК Бакытжан Сагинтаев принял участие в пленарной сессии Иннопрома в Минске.

Такой подход позволяет выпускать сложные компоненты, ранее закупавшиеся за рубежом, и доводить уровень локализации до 86%

говорится в сообщении

Цифровизация, отметили представители компании, охватывает не только производство, но и обслуживание. Новое оборудование интегрировано в глобальные сети техподдержки, что обеспечивает удаленную диагностику и настройку.

Мы применяем искусственный интеллект и интегрируем его в повседневную работу, что помогает развиваться, обеспечивает четкость, качество и скорость. Мы обязаны покрывать спрос рынка: рынок требует продукцию надлежащего качества, и мы должны ее обеспечивать.

отметил директор корпорации Олег Балыбин

«Умная каска» обеспечит безопасность

Серийные образцы таких гаджетов в казахстанском павильоне представила Best Vision Technologies.

Основу разработки составляет специальное устройство, которое крепится на обычную каску. Оно оснащено камерой, динамиком и микрофоном. Это позволяет руководителю в режиме реального времени видеть и слышать все, что происходит с сотрудником на рабочем месте, а также вести с ним двустороннюю связь.

Устройство, уровень локализации производства которого достигает 63%, также оснащено GPS-модулем для отслеживания местоположения и работает как через Wi-Fi, так и через мобильную связь.

говорится в сообщении правительства

Стратегические приоритеты договорились развивать Казахстан и Россия на «Иннопроме».

В компании рассказали, что завершают интегрировать «умную каску» искусственный интеллект. Используя техническое «зрение», ИИ анализирует видеопоток с камеры и автоматически выявляет нарушения техники безопасности.

Система фиксирует, если сотрудник работает без каски, перчаток или спецодежды, и немедленно отправляет оповещение диспетчеру.

отметил директор компании Сакен Садыков

В планах — выпуск полностью интегрированной «литой» каски и голосового помощника, который сможет в режиме реального времени подсказывать сотрудникам при выполнении производственных операций, добавил он.