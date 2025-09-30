Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк может не отдать ваши деньги: аналитик раскрыла причины отказа в досрочной выдаче вклада

Аналитик Замалеева перечислила причины отказа банков в снятии денег со вклада.

Источник: Комсомольская правда

Банки имеют право отказать клиенту в снятии денег с депозитного счета по нескольким причинам, и многие из этих действий не являются противозаконными. Такое разъяснение дала агентству «Прайм» аналитик финансовой платформы Банки.ру Гаянэ Замалеева.

В первую очередь, это касается ситуаций с досрочным закрытием вклада, если такая возможность не прописана в условиях договора. Например, по безотзывным депозитам устанавливается повышенная процентная ставка, но получить средства назад можно только после окончания срока действия соглашения. В этом случае, как отметила специалист, любые жалобы со стороны вкладчика не принесут результата.

Иногда в финансовом учреждении может отсутствовать необходимый объем наличных денег, поэтому крупную сумму рекомендуется снимать, предварительно предупредив банк. Также средства могут быть заблокированы в рамках исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Нельзя исключать и возникновение технических неполадок.

Аналитик заключила, что если банк действует согласно правилам договора или нормам закона, его поведение считается правомерным. В то же время искусственное создание препятствий или отказы без предоставления веских оснований являются прямым нарушением прав потребителя.

Прежде Федеральная налоговая служба (ФНС) России приступила к информированию граждан о необходимости уплаты налога на доходы от банковских вкладов за 2024 год.