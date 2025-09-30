Банк может не отдать ваши деньги: аналитик раскрыла причины отказа в досрочной выдаче вклада

В первую очередь, это касается ситуаций с досрочным закрытием вклада, если такая возможность не прописана в условиях договора. Например, по безотзывным депозитам устанавливается повышенная процентная ставка, но получить средства назад можно только после окончания срока действия соглашения. В этом случае, как отметила специалист, любые жалобы со стороны вкладчика не принесут результата.