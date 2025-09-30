Россия нарастила поставки газа в ключевую страну

Газ из России поступает в Турцию по двум маршрутам через Черное море: это газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Первый эксплуатируется с 2003 года, его проектная мощность — 16 млрд кубометров в год. «Турецкий поток» начал работу в январе 2020 года, суммарная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров газа ежегодно. Одна нитка предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.