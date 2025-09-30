Ричмонд
Россия нарастила поставки газа в ключевую страну

Россия увеличила поставки газа в Турцию.

Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 26% в январе — июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок достиг порядка 12,7 млрд кубометров.

«Россия по итогам января — июля 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 26%», — пишет ТАСС со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции. Только в июле 2025 года Турция импортировала по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарно 1,78 млрд кубометров.

В текущем году поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию не осуществлялись. По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд кубометров. Общий объем поставок с учетом СПГ тогда превысил 21,5 млрд кубометров.

Газ из России поступает в Турцию по двум маршрутам через Черное море: это газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Первый эксплуатируется с 2003 года, его проектная мощность — 16 млрд кубометров в год. «Турецкий поток» начал работу в январе 2020 года, суммарная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров газа ежегодно. Одна нитка предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.