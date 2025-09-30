Ричмонд
Новостройки начали вытеснять хрущевки на рынке жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наблюдается тренд к росту доли современных домов на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает в своем блоге REBURG начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По его данным, на долю квартир от 2021 года постройки проходится 18% от всех объектов. Квартиры от 2011 года занимают 39% от всего ассортимента.

«Молодая вторичка способна эффективно конкурировать с предложениями в строящихся домах. Часто предложения сопоставимого качества на вторичном рынке можно купить на 10−15% дешевле. Но пока невысокий объем предложения на вторичном рынке не создает проблем для девелоперов», — отметил эксперт.

Как писал ЕАН, за первую половину 2025 года квадратный метр во вторичном жилье подорожал на 7% к уровню прошлого года. По актуальным данным, квадратный метр на вторичном рынке жилья стоит теперь более 143 тыс. рублей.

С января по июнь цена за кв. м выросла на 3%. В целом по стране цены на «вторичке» за год увеличились на 6%, за полгода — на 3%. В конце июня Банк России фиксировал сильный разрыв в ценах между новостройками и вторичным рынком (до 54−57%).

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова говорила, что такой дисбаланс несет риски: при необходимости продать ипотечную квартиру, приобретенную на первичке, заемщик может не покрыть долг перед банком.

Впрочем, в ЦБ уточняют: новое жилье часто выше по качеству и разрыв нужно оценивать на сопоставимых объектах. Такие исследования планируются.