В Калининградской области построят крупнейший молочный комплекс страны

В 2026 году в Калининградской области начнётся строительство крупнейшего в России товарного молочного комплекса на 18 тысяч голов дойного стада. Проект оценивается почти в 40 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

По плану, новый аграрный гигант будет производить до 186 тысяч тонн сырого молока в год. Уже в 2025 году стартовали подготовительные работы: ведётся планировка земельного участка, заключаются контракты на поставку племенного скота и современного оборудования. Непосредственно к строительству планируется приступить в начале 2026 года.

Власти региона отмечают, что в 2025 году в аграрном секторе Калининградской области реализуется беспрецедентное количество инвестпроектов. Всего в работе находится более 15 крупных проектов на сумму 158 млрд рублей, при этом свыше 20% инвестиций приходится на пищевую промышленность. Из шести масштабных проектов в этой отрасли три уже находятся на завершающей стадии.

Особое внимание уделяется развитию сельхозпроизводства. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, именно проекты, связанные с наращиванием сырьевой базы и укреплением продовольственной независимости региона, находятся на его личном контроле. В совокупности они формируют почти 80% всего объёма инвестиций в агропромышленный комплекс области.

Для поддержки инвесторов в 2025 году предусмотрено более 600 млн рублей государственных субсидий. Эти средства должны снизить финансовые риски, а также ускорить сроки возврата вложений.

Строительство молочного комплекса станет важным шагом для развития АПК региона. Калининградская область, находясь в условиях географической обособленности, последовательно развивает собственные мощности, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность и формировать стабильный экспортный потенциал.