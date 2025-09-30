В Калининградской области построят крупнейший молочный комплекс страны

По плану, новый аграрный гигант будет производить до 186 тысяч тонн сырого молока в год. Уже в 2025 году стартовали подготовительные работы: ведётся планировка земельного участка, заключаются контракты на поставку племенного скота и современного оборудования. Непосредственно к строительству планируется приступить в начале 2026 года.
Власти региона отмечают, что в 2025 году в аграрном секторе Калининградской области реализуется беспрецедентное количество инвестпроектов. Всего в работе находится более 15 крупных проектов на сумму 158 млрд рублей, при этом свыше 20% инвестиций приходится на пищевую промышленность. Из шести масштабных проектов в этой отрасли три уже находятся на завершающей стадии.
Особое внимание уделяется развитию сельхозпроизводства. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, именно проекты, связанные с наращиванием сырьевой базы и укреплением продовольственной независимости региона, находятся на его личном контроле. В совокупности они формируют почти 80% всего объёма инвестиций в агропромышленный комплекс области.
Для поддержки инвесторов в 2025 году предусмотрено более 600 млн рублей государственных субсидий. Эти средства должны снизить финансовые риски, а также ускорить сроки возврата вложений.
Строительство молочного комплекса станет важным шагом для развития АПК региона. Калининградская область, находясь в условиях географической обособленности, последовательно развивает собственные мощности, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность и формировать стабильный экспортный потенциал.