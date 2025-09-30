В Калининградской области построят крупнейший молочный комплекс страны

Власти региона отмечают, что в 2025 году в аграрном секторе Калининградской области реализуется беспрецедентное количество инвестпроектов. Всего в работе находится более 15 крупных проектов на сумму 158 млрд рублей, при этом свыше 20% инвестиций приходится на пищевую промышленность. Из шести масштабных проектов в этой отрасли три уже находятся на завершающей стадии.