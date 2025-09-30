Красноярск сократит дефицит после внесения поправок в бюджет

По данным мэрии, корректировка делает возможным проведение в 2025 году закупочных процедур по ряду проектов, которые планируется реализовать в 2026-м. В их числе закупка газомоторных автобусов и ремонт помещений для них, капремонт фасадов многоквартирных домов в историческом центре города и пр. им. газеты «Красноярский рабочий».