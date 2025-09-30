Приморье стало аутсайдером по доступности ипотеки: могут позволить только 14% семей

В целом по России ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 16,1% семей. С 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года было выдано 854 тысячи ипотечных займов, что в два раза меньше показателя аналогичного периода годом ранее. В денежном выражении объем выдачи также значительно сократился — с 7,3 до 3,5 триллионов рублей.