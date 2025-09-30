Приморье стало аутсайдером по доступности ипотеки: могут позволить только 14% семей

В общероссийском рейтинге Приморский край занимает 52-ю позицию по доступности жилищных кредитов. Средний размер ежемесячного взноса для семей при оформлении ипотеки по рыночной ставке достигает 103,1 тысячи рублей.
При этом Приморье сохраняет статус лидера Дальнего Востока по объемам ипотечного кредитования, пишет РБК. Так, за семь месяцев текущего года в крае было оформлено 7,5 тысяч жилищных займов, что составляет 22% от общего количества ипотечных сделок в макрорегионе. Основной спрос приходится на программы льготного кредитования, тогда как рыночные продукты пользуются значительно меньшим интересом.
Наименее благоприятная ситуация с доступностью ипотеки среди дальневосточных регионов наблюдается в Республике Бурятия, которая занимает 67-е место в общероссийском рейтинге с показателем 11,1%. Средний платеж здесь оценивается в 93,2 тысячи рублей. Низкие значения также демонстрирует Амурская область, где лишь 12% семей могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке, что соответствует 48-й строчке в рейтинге.
В противоположность этому, Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатский край вошли в десятку лидеров по стране, где доля семей, способных оформить ипотеку, варьируется от 26,6% до 42%, а размер ежемесячного платежа составляет от 99,5 до 114,2 тысячи рублей.
Республика Саха (Якутия) расположилась на 11-й позиции с показателем 26,2%, Хабаровский край занял 15-е место (22,7%), Еврейская автономная область замкнула двадцатку лидеров (20,9%), а Забайкальский край оказался на 30-й строчке (18,2%).
В целом по России ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 16,1% семей. С 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года было выдано 854 тысячи ипотечных займов, что в два раза меньше показателя аналогичного периода годом ранее. В денежном выражении объем выдачи также значительно сократился — с 7,3 до 3,5 триллионов рублей.
Методология исследования, основанного на данных ЦБ, Росстата и «СберИндекса», определяет долю семей с официальными доходами, способных приобрести двухкомнатную квартиру 60 кв. м по рыночной ипотеке. Расчет предполагает, что 70% средств после вычета прожиточного минимума направляется на кредит, 30% — на текущие расходы. Учитывались индивидуальные параметры регионов: цены на вторичное жилье, сроки кредита и ставки на август 2025 года при первоначальном взносе 30%.