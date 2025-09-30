Дрозденко: ж/д Псков — Усть-Луга позволит нарастить перевалку грузов Беларуси

По его словам, объемы перевозки грузов Беларуси через Ленинградскую область растут каждый год.
И не случайно сегодня один из серьезных инфраструктурных проектов, который мы обсуждаем на уровне правительства, — он получил предварительное одобрение, — это строительство новой железнодорожной ветки Псков — Гдов — Сланцы и с выходом на портовые комплексы Усть-Луга.
Дрозденко также сообщил, что уже просчитали экономическое обоснование этого проекта и пришли в к выводу, что он будет рентабельным.
Что касается финансирования, то, по словам главы региона, оно будет не только государственным, но и частным.
Он также подчеркнул, что реализация этого проекта позволит еще больше нарастить объемы перевалки белорусских грузов через портовый комплекс Ленинградской области.