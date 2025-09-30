Дрозденко: ж/д Псков — Усть-Луга позволит нарастить перевалку грузов Беларуси

И не случайно сегодня один из серьезных инфраструктурных проектов, который мы обсуждаем на уровне правительства, — он получил предварительное одобрение, — это строительство новой железнодорожной ветки Псков — Гдов — Сланцы и с выходом на портовые комплексы Усть-Луга.