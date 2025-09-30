В Воронеже обсудили перспективы отечественной промышленности

— Прежде чем говорить о более масштабных изменениях, надо учитывать, какое состояние промышленности сейчас в регионе и стране в целом. На сегодняшний день износ промышленных предприятий с точки зрения основных производственных фондов превышает 50 процентов. Таким образом, предприятия фактически не готовы к тому, чтобы стартовать и интенсивно двигаться вперед, выполнять задачи по достижению технологического суверенитета и лидерства. Значит, нужно начать с обновления имеющихся фондов, а также анализировать технологические процессы. Необходимо встраивать в имеющиеся производственные цепочки роботизированные комплексы или автоматизировать эти процессы, — подчеркнул министр.