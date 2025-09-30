В Воронеже обсудили перспективы отечественной промышленности

В рамках форума открылась выставка, на которой производители продемонстрировали инновационные разработки и проекты. Стендовые экспозиции представили не только предприятия Черноземья, но и компании ЛНР и ДНР.
Отраслевой форум — важный проект для региона, в экономике которого промышленность играет ключевую роль.
В 2024 году Министерство промышленности и торговли РФ в качестве субсидий направило воронежским предприятиям 5,2 миллиарда рублей, а еще более одного миллиарда составили льготные кредиты федерального Фонда развития промышленности. Из областной казны выделено более 450 миллионов рублей по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов отметил, что динамика промышленного производства в регионе в пересчете за последние шесть лет более чем в два раза превышает общероссийские значения. В Воронежской области совокупный индекс промышленного производства составляет 141,9 процента к уровню 2018 года, при этом в России — 118,2 процента.
— Сейчас перед нашим регионом стоит задача — войти в двадцатку лидеров страны по объемам промышленного производства. Уверен, что нам это под силу. Руководителям и коллективам воронежских предприятий присуща активная гражданская позиция. Выражаю особую признательность всем, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям. Несомненно, результатом форума будут новые идеи, партнеры и производства, — заключил Константин Кузнецов.
Спикерами центральной пленарной сессии выступили министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, директор — главный конструктор Центрального научно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики Александр Лопота, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова, руководитель по внедрению цифровых продуктов ООО «Сибур Диджитал» Андрей Лантрат.
В России реализуется национальный проект «Средства производства и автоматизация». Но и в регионах, в том числе в Воронежской области, действуют собственные меры поддержки, которые направлены на усовершенствование промышленного комплекса и обновление технологического оборудования.
Сергей Хлызов рассказал, что сейчас по инициативе губернатора Александра Гусева в регионе разрабатывают закон о поддержке модернизации промышленных предприятий. Она включает техническую модернизацию (замена старых станков на более современные с повышенной эффективностью), технологическую модернизацию (переход на принципиально новые технологии производства) и технологическое расширение (запуск новых производственных линий и направлений).
— Прежде чем говорить о более масштабных изменениях, надо учитывать, какое состояние промышленности сейчас в регионе и стране в целом. На сегодняшний день износ промышленных предприятий с точки зрения основных производственных фондов превышает 50 процентов. Таким образом, предприятия фактически не готовы к тому, чтобы стартовать и интенсивно двигаться вперед, выполнять задачи по достижению технологического суверенитета и лидерства. Значит, нужно начать с обновления имеющихся фондов, а также анализировать технологические процессы. Необходимо встраивать в имеющиеся производственные цепочки роботизированные комплексы или автоматизировать эти процессы, — подчеркнул министр.
На пленарном заседании также обсуждали развитие мирового рынка робототехники, технологии, позволяющие ускорить процесс внедрения робототехники в разных областях промышленности, а также тренды в промышленной робототехнике. Участники рассмотрели и стратегические приоритеты радиоэлектронной промышленности, развитие человеческого капитала и другие ключевые темы.
В рамках форума были представлены инновационные форматы деловых мероприятий: переговоры в формате Brain Box, воркшопы и World Cafe.
Также на форуме-выставке прошел пленэр для художников. Живописцы создали произведения, отражающие промышленную культуру и архитектуру. Картины передали в дар предприятиям — как визуальное напоминание о взаимосвязи труда и творчества.
В этом году мероприятие посетили компании промышленного сектора Центрального федерального округа, представители органов государственной власти, ассоциаций, профильных объединений и союзов из 15 регионов Российской Федерации. Кроме того, на форуме были представители белорусского бизнеса, делегации из Кувейта и Сирии, а также объединение «Донбасс».
Прямая речь.
Форум давно завоевал репутацию одной из самых авторитетных российских площадок для обсуждения перспектив отечественной промышленности. Благодаря таким мероприятиям лидеры отрасли, руководители промышленных предприятий, эксперты и представители власти имеют уникальную возможность обмениваться опытом и успешными практиками, предлагать новые пути повышения эффективности отдельных производств и отрасли в целом, находить деловых партнеров. Для меня особенно важно, что форум имеет практическую направленность: итоги его работы традиционно ложатся в основу глубокого анализа промышленного потенциала Воронежской области и способствуют выработке экономической стратегии развития региона.