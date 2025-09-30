Ричмонд
Урожайность риса в Приморском крае выросла

Благодаря благоприятной погоде аграрии собирают на 15 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Приморского края начали уборочную кампанию и сообщают о значительном росте урожайности риса. На данный момент в регионе уже собрано 2,6 тысячи тонн этой стратегически важной культуры.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья, урожайность в этом году достигла 50 центнеров с гектара. Это на 15 центнеров больше, чем показатели прошлого года. Такой прирост связывают с благоприятными погодными условиями. Солнечная погода не только позволила начать уборку раньше срока, но и положительно сказалась на качестве зерна.

«Солнце помогло аграриям раньше приступить к работе, а высокая урожайность позволяет нам прогнозировать хорошие валовые сборы», — прокомментировал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

Основная часть урожая пока собрана в Хорольском и Спасском округах. Работа ведется в зоне рискованного земледелия, поэтому государственная поддержка помогает фермерам минимизировать риски и получать достойный доход.