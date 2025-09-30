Урожайность риса в Приморском крае выросла

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья, урожайность в этом году достигла 50 центнеров с гектара. Это на 15 центнеров больше, чем показатели прошлого года. Такой прирост связывают с благоприятными погодными условиями. Солнечная погода не только позволила начать уборку раньше срока, но и положительно сказалась на качестве зерна.