МАЗ начнет выпускать беспилотный транспорт

Минский автомобильный завод начнет выпускать беспилотный транспорт, пишет БелТА.
Такой проект будет развиваться в рамках сотрудничества белорусского МАЗа с Государственным научным центром России ФГУП «НАМИ». Соглашение о сотрудничестве было подписано на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая проходит в Минске.
«Комсомолка» писала, что выставка «ИННОПРОМ» открылась в Минске 29 сентября.
Еще подписанное в рамках форума соглашение предусматривает развитие совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, сотрудничество в разработках и развития беспилотного транспорта, а также транспорта на альтернативных видах топлива.
— Перспектива соглашения — развитие автомобильной промышленности наших двух стран, — прокомментировал директор российского центра Федор Назаров.
В свою очередь гендиректор МАЗа Валерий Иванкович пояснил, что в рамках сотрудничества предприятия настроены на импортозамещение агрегатов, узлов и комплектующих.
Кроме того, планируется развивать проекты по внедрению высокотехнологичных, автоматизированных производств, в том числе по средством роботизации и интеграции передовых технологий и интеллектуальных систем. Все это, как он считает, обеспечит развитие инновационных решений в автомобильном транспорте.
— Есть много перспективных областей, в которых мы будем активно работать, — констатировал он.
Ранее «БКМ Холдинг» сказал, в каком городе Беларуси могут провести эксперимент с беспилотным трамваем.
И уже в НАН заявляли, что белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными.