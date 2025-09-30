МАЗ начнет выпускать беспилотный транспорт

Кроме того, планируется развивать проекты по внедрению высокотехнологичных, автоматизированных производств, в том числе по средством роботизации и интеграции передовых технологий и интеллектуальных систем. Все это, как он считает, обеспечит развитие инновационных решений в автомобильном транспорте.