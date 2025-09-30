В России досрочно проиндексируют пенсии с 1 января

«Как и в 2024-м, было принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции или с 1 апреля исходя из доходов Соцфонда, а сразу с 1 января — выше инфляции. Индексация страховых пенсий составит 7,6%, средний размер страховых пенсий по старости повысится примерно на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи. Соцпенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%», — говорится в сообщении министерства.