Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России досрочно проиндексируют пенсии с 1 января

Средний размер страховых пенсий составит около 27 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В России досрочно проиндексируют пенсии с 1 января следующего года, сообщил Минтруд страны.

«Как и в 2024-м, было принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции или с 1 апреля исходя из доходов Соцфонда, а сразу с 1 января — выше инфляции. Индексация страховых пенсий составит 7,6%, средний размер страховых пенсий по старости повысится примерно на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи. Соцпенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%», — говорится в сообщении министерства.

На выплаты пенсий в 2026 году направят около 13 триллионов рублей, отметили в ведомстве.

В грядущих октябре и ноябре повышение пенсий ожидает две группы россиян: людей в возрасте 80 лет и старше и военных, вышедших в отставку.