«Газета.Ru» назвала семь важных изменений для российских водителей в октябре

«Сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки. Основная причина — это активный июль, когда в России было продано 120 тыс. новых легковых машин, рост к июню составил сразу 34%. Этот факт воодушевил импортеров, весь август они обсуждали стратегии, и решили с сентября значительно уменьшить свои программы поддержки продаж», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».