Глава Ассоциации МСБ в Татарстане одобрил кредитные каникулы для самозанятых

Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев оценил в разговоре с «Татар-информом» введение кредитных каникул для самозанятых и малых и средних предпринимателей.

Это действительно своевременная и потенциально полезная мера поддержки, особенно в условиях нестабильной макроэкономической ситуации и сохраняющегося давления на бизнес со стороны внешнеэкономических факторов.

сказал Нуриев

Он подчеркнул, что предприниматели смогут оформить каникулы по каждому кредитному договору отдельно. «Это делает инструмент гибким и более доступным», — отметил Нуриев, добавив, что предусмотренные лимиты выглядят разумно.

По данным Ассоциации, к новой возможности уже проявляют интерес татарстанские компании. В первую очередь это организации, сталкивающиеся с временными кассовыми разрывами или сезонными колебаниями выручки.

С 1 октября начинает действовать закон, который дает право самозанятым и бизнесу брать кредитные каникулы. Отсрочку можно оформить сроком до полугода раз в пять лет.