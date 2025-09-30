Глава Ассоциации МСБ в Татарстане одобрил кредитные каникулы для самозанятых

Это действительно своевременная и потенциально полезная мера поддержки, особенно в условиях нестабильной макроэкономической ситуации и сохраняющегося давления на бизнес со стороны внешнеэкономических факторов.
Он подчеркнул, что предприниматели смогут оформить каникулы по каждому кредитному договору отдельно. «Это делает инструмент гибким и более доступным», — отметил Нуриев, добавив, что предусмотренные лимиты выглядят разумно.
По данным Ассоциации, к новой возможности уже проявляют интерес татарстанские компании. В первую очередь это организации, сталкивающиеся с временными кассовыми разрывами или сезонными колебаниями выручки.
С 1 октября начинает действовать закон, который дает право самозанятым и бизнесу брать кредитные каникулы. Отсрочку можно оформить сроком до полугода раз в пять лет.