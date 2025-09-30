«Росатом» открыл в Минске Центр аддитивных технологий

Все оборудование технологически независимо от третьих стран, а более половины машин были изготовлены в «Росатоме». Кроме того, в сравнении с традиционной 3D-печатью в центре изготавливаются уникальные изделия сложной формы быстро и экономично по принципу безотходного производства.