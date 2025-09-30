«Росатом» открыл в Минске Центр аддитивных технологий

В Минске открылся первый в стране Республиканский центр аддитивных технологий открыли, пишет ТАСС.
Центр стал совместным предприятием российского «Росатома» и белорусской компании Н-Holding. На начальном этапе в Центре аддитивных технологий будут работать 16 высококвалифицированных специалистов, а к 2027-му их количество должно вырасти до 40 человек.
Все оборудование технологически независимо от третьих стран, а более половины машин были изготовлены в «Росатоме». Кроме того, в сравнении с традиционной 3D-печатью в центре изготавливаются уникальные изделия сложной формы быстро и экономично по принципу безотходного производства.
— Создание Центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте нашего сотрудничества с правительством Беларуси, — прокомментировал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Планируется, что в ближайшем будущем центр выйдет со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки.
В свою очередь вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич отметил, белорусские предприятия уже начинают использовать аддитивные технологии. А открытие центра придаст импульс к появлению новой продукции, ее применения в медицине, энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях.
