Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Росатом» открыл в Минске Центр аддитивных технологий

Первый в Беларуси Центр аддитивных технологий открылся в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске открылся первый в стране Республиканский центр аддитивных технологий открыли, пишет ТАСС.

Центр стал совместным предприятием российского «Росатома» и белорусской компании Н-Holding. На начальном этапе в Центре аддитивных технологий будут работать 16 высококвалифицированных специалистов, а к 2027-му их количество должно вырасти до 40 человек.

Все оборудование технологически независимо от третьих стран, а более половины машин были изготовлены в «Росатоме». Кроме того, в сравнении с традиционной 3D-печатью в центре изготавливаются уникальные изделия сложной формы быстро и экономично по принципу безотходного производства.

— Создание Центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте нашего сотрудничества с правительством Беларуси, — прокомментировал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Планируется, что в ближайшем будущем центр выйдет со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки.

В свою очередь вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич отметил, белорусские предприятия уже начинают использовать аддитивные технологии. А открытие центра придаст импульс к появлению новой продукции, ее применения в медицине, энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях.

Кстати, ранее Росатом сказал, кто из белорусов может поехать на ледоколе к Северному полюсу.

А еще МАЗ начнет выпускать беспилотный транспорт.

«Комсомолка» писала, что выставка «ИННОПРОМ» открылась в Минске 29 сентября.