В Казахстане девять проблемных ТЭЦ выведены из красной зоны — Минэнерго

В целом у нас 37 ТЭЦ. Мы их разделили на критерии. Из них было у нас 19 в красной зоне, 11 в желтой и семь в зеленой зоне. И акцент был сделан на вот эти 19 ТЭЦ в красной зоне, проблемной, так скажем. …. Например, это у нас уровень износа, то есть оборудование у нас, все знаете, шестидесятых годов прошлого века все станции. Износ, соответственно, с каждым годом увеличивается. Но благодаря ремонтной компании у нас в целом износ снижен до 61 процента. Было 64 процента. Из этих 19 ТЭЦ мы по итогу прошлого отопительного сезона девять перевели уже в желтую зону.