В Казахстане девять проблемных ТЭЦ выведены из красной зоны — Минэнерго

О готовности к отопительному сезону в эфире ток-шоу «В контексте» на радио JIBEK JOLY рассказал руководитель управления по контролю за электро-теплогенерирующими станциями Комитета государственного энергетического контроля и надзора Министерства энергетики Асхат Жакупов, передает Kazinform.

Источник: uktets.kz

В частности, спикер отметил, что с прошлого отопительного сезона удалось из красной зоны вывести в желтую девять ТЭЦ. Еще 10 остаются в зоне так называемого риска. При этом износ оборудования на ТЭЦ снижен до 61%.

В целом у нас 37 ТЭЦ. Мы их разделили на критерии. Из них было у нас 19 в красной зоне, 11 в желтой и семь в зеленой зоне. И акцент был сделан на вот эти 19 ТЭЦ в красной зоне, проблемной, так скажем. …. Например, это у нас уровень износа, то есть оборудование у нас, все знаете, шестидесятых годов прошлого века все станции. Износ, соответственно, с каждым годом увеличивается. Но благодаря ремонтной компании у нас в целом износ снижен до 61 процента. Было 64 процента. Из этих 19 ТЭЦ мы по итогу прошлого отопительного сезона девять перевели уже в желтую зону.

рассказал Асхат Жакупов

По его словам, в красной зоне остаются энергетические объекты в таких городах, как Семей, Темиртау, Петропавловск, Актау, Павлодар, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.

Как пояснил представитель Минэнерго, по ним сейчас идет плановая работа и уже в следующем году, с большой долей вероятности, они будут переведены в желтую зону.

Спикер также ответил на вопрос об обеспеченность регионов каменным углем.

Из общего объема ежегодной потребности населения и коммунального быта в 7,4 млн тонн угля на тупиках находится порядка 4,5 млн тонн. Это 62% от общей нормы. Перебоев с поставками на личные подворья не будет.

сказал Асхат Жакупов