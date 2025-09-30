Ричмонд
На Дону с 2026 года вырастут пенсии и соцвыплаты

В 2026 году на социальные выплаты через Социальный фонд России будет направлено более 18,7 трлн рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ.

Согласно проекту бюджета, основная часть средств — почти 13 трлн рублей — пойдет на выплату пенсий. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января на 7,6%, что превысит уровень инфляции, в результате чего средняя пенсия по старости достигнет 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на 6,8%.

На страховые выплаты по временной нетрудоспособности предусмотрено почти 1,4 трлн рублей. В следующем году вырастут максимальные размеры пособий: по временной нетрудоспособности — до 207 тыс. рублей в месяц, по беременности и родам — до 955,8 тыс. рублей, по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 83 тыс. рублей ежемесячно. Бюджет СФР гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.