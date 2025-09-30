На Дону с 2026 года вырастут пенсии и соцвыплаты

На страховые выплаты по временной нетрудоспособности предусмотрено почти 1,4 трлн рублей. В следующем году вырастут максимальные размеры пособий: по временной нетрудоспособности — до 207 тыс. рублей в месяц, по беременности и родам — до 955,8 тыс. рублей, по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 83 тыс. рублей ежемесячно. Бюджет СФР гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.