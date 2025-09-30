Назван реальный рост цен на новые иномарки за год

Величина утилизационного сбора рассчитывается по формуле, согласно которой сумма сбора определяется как произведение базовой ставки на соответствующий коэффициент. Помимо этого, при вычислении размера платежа могут дополнительно учитываться таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз, в случае если указанные суммы были оплачены не в полном объеме при ввозе транспортного средства. Повышение ставки НДС на 2% представляет собой вклад всех граждан России в обеспечение безопасности.