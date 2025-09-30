Казахстан запустил первый крипторезерв

Главная цель фонда — долгосрочные инвестиции в цифровые активы и формирование резервов. В будущем Alem Crypto Fund может использоваться и как инструмент для государственных накоплений.
Создание Alem Crypto Fund — это шаг к развитию цифровых финансов в Казахстане. Наша цель — сделать его надежным инструментом для крупных инвесторов и важной основой для цифровых государственных резервов.
Стратегическим партнером фонда стала Binance Kazakhstan — лицензированная компания глобальной экосистемы Binance. Первое вложение Alem Crypto Fund сделал именно вместе с ней, купив BNB — токен сети BNB Chain, который применяется для транзакций, оплаты комиссий и участия в управлении сетью.
Мы гордимся тем, что Binance Kazakhstan стал стратегическим партнером Alem Crypto Fund. Выбор фонда в пользу BNB как первого цифрового актива подчеркивает доверие к экосистеме Binance.
Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что фонд подается как государственный, однако по юридической форме является частной структурой. Кроме того, по мнению эксперта, первая покупка BNB вызывает вопросы.
Это не универсальный резервный актив вроде BTC или ETH, а токен, завязанный на устойчивости Binance и ее регуляторных рисках. Получается, что под видом национального резерва мы видим фактически ставку на один частный проект. Такой шаг увеличивает зависимость от конкретной корпорации, а не диверсифицирует риски.
«Курсиву» в Binance также рассказали, что рыночная капитализация BNB превышает $138 млрд. С 1 января 2024 года по 21 сентября 2025 года (исторический максимум) 1 BNB, хранящийся на Binance, принес более $200 дополнительных вознаграждений, помимо роста цены более чем на 243%.
Там также отметили, что BNB добрался до $1 000 всего за 3 тыс. дней. В мире криптовалют быстрее это сделали только биткоин и Ethereum.