На левом берегу Дона планируют создать новый логистический узел

В Ростове власти хотят открыть новый железнодорожный узел на левом берегу Дона и построить дорогу-дублер улицы Луговой. Об этом сообщает в соцсетях министр транспорта региона Алена Беликова.

В Ростове-на-Дону состоялось рабочее совещание по развитию грузовой логистики на левом берегу Дона с участием представителей Минстроя, городской администрации, архитекторов и транспортных специалистов. Основной темой обсуждения стала организация нового логистического кластера в рамках переноса Ростовского порта.

Участники совещания рассмотрели проект создания железнодорожного узла, который обсуждался еще в советское время. Этот объект позволит организовать эффективную перевалку грузов между водным и железнодорожным транспортом, минуя автомобильные дороги. Особое внимание было уделено работе с современными видами грузов — контейнерными и сборными поставками.

Отдельно обсуждалась транспортная инфраструктура территории. Было отмечено, что улица Луговая, используемая для грузовых перевозок, требует разгрузки за счет создания дублирующей магистрали для транзитного транспорта. Участники совещания договорились о необходимости разработки комплексной концепции развития логистического потенциала левобережной зоны.