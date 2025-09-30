На левом берегу Дона планируют создать новый логистический узел

Участники совещания рассмотрели проект создания железнодорожного узла, который обсуждался еще в советское время. Этот объект позволит организовать эффективную перевалку грузов между водным и железнодорожным транспортом, минуя автомобильные дороги. Особое внимание было уделено работе с современными видами грузов — контейнерными и сборными поставками.