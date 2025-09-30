Бизнес озвучил комфортный уровень ключевой ставки

На XXII Международном банковском форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора снизить ключевую ставку в сентябре только на 1 процентный пункт — до 17% годовых. По словам Набиуллиной, несмотря на ожидания участников рынка и ускорение темпов кредитования, Центробанк фиксирует существенный рост кредитной активности, особенно в сегменте корпоративного кредитования в июле и августе текущего года. Этот фактор стал определяющим при установлении окончательного уровня ключевой ставки на данный момент, пишет «Царьград».