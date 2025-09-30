Бизнес озвучил комфортный уровень ключевой ставки

По мнению Шохина, для бизнеса будет идеальным вариантом, если ключевая ставка окажется ниже 10%
Ключевая ставка в диапазоне 10−12% считается допустимой для российских предприятий — именно на этом уровне бизнес сможет активнее реализовывать инвестиционные проекты. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Снижение ключевой ставки, которое произошло на последнем заседании совета директоров в сентябре до 17%, было воспринято бизнесом как недостаточное. [Комфортный уровень] это где-то 10−12%. Идеально — ставка ниже 10%», — сказал Шохин в интервью телеканалу «Россия-24». В то же время, по словам главы РСПП, уровень инфляции необязательно должен составлять именно 4%.
На XXII Международном банковском форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора снизить ключевую ставку в сентябре только на 1 процентный пункт — до 17% годовых. По словам Набиуллиной, несмотря на ожидания участников рынка и ускорение темпов кредитования, Центробанк фиксирует существенный рост кредитной активности, особенно в сегменте корпоративного кредитования в июле и августе текущего года. Этот фактор стал определяющим при установлении окончательного уровня ключевой ставки на данный момент, пишет «Царьград».