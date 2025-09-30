Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто количество брендов автомобилей, производимых в России

В России организовано производство легковых автомобилей более 20 брендов, а на сборочных линиях выпускается около 50 различных моделей, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По словам министра, отечественный автопром уже не ограничивается привычным для многих «Автовазом», а включает широкий перечень марок и моделей, созданных на российских заводах.

На конвейер уже поставлена новая Lada Iskra, минивэн Sollers SP7 и ряд других моделей новых автомарок.

В России организовано производство легковых автомобилей более 20 брендов, а на сборочных линиях выпускается около 50 различных моделей, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По словам министра, отечественный автопром уже не ограничивается привычным для многих «Автовазом», а включает широкий перечень марок и моделей, созданных на российских заводах.

«Говоря о российском автопроме, для многих привычным шаблоном остается отождествление всей отрасли с “Автовазом” — конечно, это одно из наших ключевых предприятий с самыми значительными объемами производства, но я обращу внимание, что только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов», — рассказал министр в интервью ТАСС. Алиханов подчеркнул, что в стране разработаны и серийно производятся автомобили с различными типами двигателей: от классических бензиновых и дизельных до газомоторных установок, электромобилей и последовательных гибридов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтоВАЗу придется снижать цены.

В ведомстве также сообщили о расширении модельного ряда и запуске новых автомобилей в текущем году. Так, на конвейер уже поставлены новая Lada Iskra, минивэн Sollers SP7, несколько моделей российского бренда Tenet и гибриды Voyah.

По информации Минпромторга, развитие автопрома стало возможным благодаря внедрению собственных инженерных решений и запуску новых производственных площадок. Ожидается, что расширение линейки моделей и технологий позволит российскому автомобильному рынку сохранить устойчивый рост и повысить уровень локализации производства.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше