Раскрыто количество брендов автомобилей, производимых в России

«Говоря о российском автопроме, для многих привычным шаблоном остается отождествление всей отрасли с “Автовазом” — конечно, это одно из наших ключевых предприятий с самыми значительными объемами производства, но я обращу внимание, что только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов», — рассказал министр в интервью ТАСС. Алиханов подчеркнул, что в стране разработаны и серийно производятся автомобили с различными типами двигателей: от классических бензиновых и дизельных до газомоторных установок, электромобилей и последовательных гибридов.