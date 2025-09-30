В Омске поднялись цены на топливо

Цены на топливо в Омске снова начали расти, и на этот раз подорожал дизель, причём увеличение затронуло все АЗС. На станции «Топлайн» стоимость дизеля повысилась на 50 копеек, а на «Юнигаз» и «Газпромнефть» — на 30 копеек. На заправке «Татнефть» дизель марки «ДТ Танеко» подорожал на 4,7 рубля. Однако подорожание затронуло не только дизель: на «Татнефти» также выросла стоимость бензина — АИ-92 стал дороже на 57 копеек, а АИ-95 — на 66 копеек.
Цены на автомобильное топливо в Омской области на 29 сентября 2025 года следующие: на заправке «Топлайн» бензин АИ-92 стоит от 55,56 до 56,56 рублей, АИ-92 Reactive — от 56,56 до 57,01 рублей, А-95 — от 60,06 до 61,06 рублей, А-95 Reactive — 61,06 рублей, А-98 — 76,5 рублей, газ — от 22,25 до 24,25 рублей, дизельное топливо — от 71,51 до 72,61 рублей, метан — от 28,33 до 28,52 рублей.
На АЗС «Газпромнефть» бензин АИ-92 стоит от 55,05 до 56,02 рублей, А-95 — от 59,56 до 60,51 рублей, G-95 — от 60,56 до 61,51 рублей, G-100 — от 77,5 до 77,95 рублей, дизель — от 71 до 71,97 рублей, газ — от 20,25 до 20,5 рублей, КПГ — от 27,97 до 28,33 рублей.
На «Татнефть» бензин АИ-92 стоит от 56,36 до 57,45 рублей, АИ-95 — от 60,86 до 62,5 рублей, дизель — от 70,75 до 71 рублей, дизель «Танеко» — 75,9 рублей.
На АЗС «ТрансСиб» АИ-92 можно купить за 54,7 рубля, АИ-95 — за 59,2 рубля, дизель — за 69,9 рубля.
На «Юнигаз» бензин А-92 UNI стоит 56,12 рубля, А-92 «Евро» — 55,57 рубля, А-95 UNI — 61,07 рубля, АИ-98 UNI — 76,32 рубля, газ — 21,25 рубля, дизель «Евро» — 71,52 рубля.