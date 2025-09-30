В Омске поднялись цены на топливо

Цены на топливо в Омске снова начали расти, и на этот раз подорожал дизель, причём увеличение затронуло все АЗС. На станции «Топлайн» стоимость дизеля повысилась на 50 копеек, а на «Юнигаз» и «Газпромнефть» — на 30 копеек. На заправке «Татнефть» дизель марки «ДТ Танеко» подорожал на 4,7 рубля. Однако подорожание затронуло не только дизель: на «Татнефти» также выросла стоимость бензина — АИ-92 стал дороже на 57 копеек, а АИ-95 — на 66 копеек.