Снос Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже обойдется в 272 млн рублей

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», новый стадион на месте ЦСП будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп. Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела». Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой, а также подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров.