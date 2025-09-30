За три года в крае построят около 3,9 млн кв. метров

Стратегические направления разработаны в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Больше 40 млрд рублей предусмотрено на реализацию программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан и формирование комфортной городской среды».
Планируется обеспечить жильём более 3290 семей, из них не менее 2950 детей-сирот. Около 3750 граждан из числа работников бюджетной сферы, многодетных семей и участников боевых действий получат социальные выплаты на возмещение расходов по уплате процентов и основного долга по кредитам, привлечённым на улучшение жилищных условий.
Планируется переселить 3,6 тысячи человек с более 64 тыс. кв. метров аварийного жилья, благоустроить 438 общественных территорий и реализовать 11 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.
Объём жилищного строительства за три года составит не менее 3,9 млн кв. метров. Для строительства с использованием механизма комплексного развития территорий планируется вовлечь около 800 га земельных участков, градостроительный потенциал которых составляет 8 млн кв. метров жилья.
С 2026 года программу дополнят мероприятиями по проведению комплексных кадастровых работ для Единого государственного реестра недвижимости, сообщает Минстрой края.
Более 50 млрд рублей предусмотрено на реализацию программы модернизации ЖКХ. Средства направят на разработку проектной документации и строительство не менее 30 объектов в сфере тепло- и водоснабжения, на приобретение 188 резервных источников снабжения электроэнергией, на капремонт или реконструкцию 540 объектов коммунальной инфраструктуры, на модернизацию систем теплоснабжения в Железногорске и Сосновоборске, термостабилизацию грунтов в Норильске.
Кроме того, финансирование предусмотрено на обеспечение всех жителей сжиженным газом по регулируемым ценам, обеспечение углём всех жителей Таймырского муниципального округа, ограничение роста платы за подвоз питьевой воды для людей, получающих льготы.
А также на ограничение роста платы за отопление и горячую воду для потребителей, заключивших договоры поставки коммунальных ресурсов с теплоснабжающими организациями, которым установлены льготные тарифы; обеспечен 84% уровень платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанной с учётом предельного индекса.