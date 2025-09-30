За три года в крае построят около 3,9 млн кв. метров

Более 50 млрд рублей предусмотрено на реализацию программы модернизации ЖКХ. Средства направят на разработку проектной документации и строительство не менее 30 объектов в сфере тепло- и водоснабжения, на приобретение 188 резервных источников снабжения электроэнергией, на капремонт или реконструкцию 540 объектов коммунальной инфраструктуры, на модернизацию систем теплоснабжения в Железногорске и Сосновоборске, термостабилизацию грунтов в Норильске.