Чрезмерное падение тенге может усилить инфляцию в Казахстане — эксперты

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Чрезмерное падение тенге может усилить инфляцию через удорожание импортных товаров, сообщает аналитический центр ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» (АФК).

Источник: 2gis.kz

«Чрезмерное падение тенге может негативно сказываться на стоимости импортных товаров и повлечь за собой рост инфляционных процессов (вследствие эффекта переноса ослабления курса в потребительские цены)», — говорится в обзоре АФК, распространенном во вторник.

Согласно информации, по итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге составил Т548,77/$, при объеме торгов: $286,6 млн.

Снижение курса связано с удешевлением нефти и ростом спроса на валюту со стороны компаний в конце месяца для оплаты импорта и обслуживания внешнего долга, отмечается в обзоре.