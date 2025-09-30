Чрезмерное падение тенге может усилить инфляцию в Казахстане — эксперты

«Чрезмерное падение тенге может негативно сказываться на стоимости импортных товаров и повлечь за собой рост инфляционных процессов (вследствие эффекта переноса ослабления курса в потребительские цены)», — говорится в обзоре АФК, распространенном во вторник.
Согласно информации, по итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге составил Т548,77/$, при объеме торгов: $286,6 млн.
Снижение курса связано с удешевлением нефти и ростом спроса на валюту со стороны компаний в конце месяца для оплаты импорта и обслуживания внешнего долга, отмечается в обзоре.