«Краспит» даёт показания в полиции о срыве питания в школах Иркутска

29 сентября в 29 школах Иркутска не открылись столовые. Компания из Красноярска, которая должна была обеспечить учебные заведения питанием, не выполнила обязательства по муниципальным контрактам и не приступила к работе. Корр. ИА IrkutskMedia удалось поговорить с руководителем проекта организации школьного питания в компании «Краспит» Татьяной Яваевой. По её словам, утром 30 сентября сотрудников компании «Краспит» якобы не пустили на пищеблоки на территории школ Иркутска работники МУП «Комбинат питания Иркутска».
«Сотрудники комбината приехали на пищеблоки и начали выгонять наших действующих работников, не имея никаких оснований для этого. Контракт с нами не расторгнут», — комментирует спикер.
Татьяна Яваева рассказала, что якобы сотрудники комбината силой отбирали ключи от пищеблоков у работников «Краспита» в одной из школ. Сотрудники оператора питания вызвали правоохранительные органы. «Краспит» написал заявление в полицию о недопуске сотрудников в пищеблок школы. Сейчас работники красноярской компании находятся в отделе полиции, где дают показания по поводу недопуска их к работе.
По словам Татьяны Яваевой, сотрудников оператора питания не допустили к работе во всех 29 школах. Компания «Краспит» поставила в школы продукты питания, оборудование, инвентарь, но на пищеблоках работают сотрудники МУП «Комбинат питания Иркутска».
При этом в администрации Иркутска сообщили, что компания из Красноярска приступила к работе по организации питания только в школах № 66, № 76, а также в гимназии № 1.
На обслуживание 25 из 29 общеобразовательных учреждений вышли сотрудники МУП «Комбинат питания Иркутска». В школе № 72 кормить детей начнут во второй половине дня: сотрудники «Краспита» с утра прибыли на пищеблок, но к организации питания так и не приступили.
Источник, близкий мэрии города сообщил, что сотрудники администрации приезжали в 72-ю школу, и видели, что работники красноярского оператора питания находились на территории пищеблока, но готовить не начали. К прибывшим на место работникам мэрии и правоохранителям, сотрудники «Краспита» не вышли, и своих комментариев не дали.
Администрация Иркутска выставила претензии компании «Краспит», прокуратура проводит проверку. Мэрия будет добиваться расторжения контрактов в одностороннем порядке.
Ранее агентство сообщало, прокуратура проводит проверку по факту нарушения муниципального контракта об организации питания в 29 школах Иркутска. В образовательных учреждениях сменилась компания-подрядчик, которая должна была обеспечить школы завтраками и обедами.