«Краспит» даёт показания в полиции о срыве питания в школах Иркутска

29 сентября в 29 школах Иркутска не открылись столовые. Компания из Красноярска, которая должна была обеспечить учебные заведения питанием, не выполнила обязательства по муниципальным контрактам и не приступила к работе. Корр. ИА IrkutskMedia удалось поговорить с руководителем проекта организации школьного питания в компании «Краспит» Татьяной Яваевой. По её словам, утром 30 сентября сотрудников компании «Краспит» якобы не пустили на пищеблоки на территории школ Иркутска работники МУП «Комбинат питания Иркутска».