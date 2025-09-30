Ричмонд
В Узбекистане нашли новый подход к предпринимателям

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане субъектов предпринимательства будут поддерживать на основе новых подходов, сообщает Минюст.

Источник: Depositphotos

Соответствующий документ подписал глава республики.

Принят Указ Президента «О мерах по поддержке субъектов предпринимательства на основе новых подходов». Основной целью принятия Указа определена реализация 5 тысяч предпринимательских проектов в 2026—2027 годах путем предоставления АО «Компания по развитию предпринимательства» мер финансовой поддержки на сумму 4 триллиона сумов.

говорится в сообщении

В соответствии с ним, с 1 ноября 2025 года внедрят дополнительные инструменты по финансовой поддержке Компанией субъектов предпринимательства.

Они предусматривают, в частности, размещение ресурсов для выделения через коммерческие банки кредитов до 10 млрд сумов на проекты в сфере производства и оказания услуг с целью содействия выведению субъектов предпринимательства до категории предпринимателя- «чемпиона».

Также речь идет о рефинансировании кредитов в размере до 500 млн сумов, выделенных коммерческими банками на микропроекты субъектов малого предпринимательства в направлении производства, оказания услуг и «зеленой» экономики, на следующих условиях:

  • понижение процентной ставки выделенного кредита до 6% но по ставке выше до 4% пунктов основной ставки Центрального банка;
  • для предпринимателей, работающих не менее 1 года и имеющих 2 работников, проекты которых предусматривают создание 5 и более новых рабочих мест.