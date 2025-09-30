В Казахстане утвердили требования к условиям культивирования конопли

Посевы конопли должны быть размещены на расстоянии не менее двух километров от населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования и посевов иных сельскохозяйственных культур с обеспечением защитной зоны с четким определением границ посевных площадей, установлением ограждения сетчатой или колючей проволокой по периметру участка, обеспечением круглосуточной охраны и установлением одного въезда/выезда.