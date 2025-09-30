На ЮБК скоро приступят к строительству новых водохранилищ. Об этом каналу «Крым 24» сообщила Председатель комитета Госсовета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.
После закрытия Северо-Крымского канала в Крыму пытаются решить проблему водоснабжения. Строительство водохранилищ будет способствовать накоплению дождевой воды и стабильному водообеспечению в курортный сезон.
«Уже решен этот вопрос. Солнечногорское водохранилище в Алуште, в районе Ялты — Мартовское водохранилище. Эти водохранилища естественного типа, расположены на пути рек», — подчеркнула Светлана Шабельникова.
Ранее мы писали, что два новых тракта подачи воды появятся в Восточном Крыму. Новый способ аккумулирования воды решили апробировать в связи с нехваткой осадков.
Напомним, что Крымский регион имеет два основных источника — водохранилища естественного стока и наливные водохранилища. Симферополь в основном обеспечивается за счет артезианских скважин, которые были набурены в период засухи 2019−2021 года.