Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЮБК скоро приступят к строительству новых водохранилищ

Солнечногорское водохранилище появится в Алуште, Мартовское — в Ялте.

На ЮБК скоро приступят к строительству новых водохранилищ. Об этом каналу «Крым 24» сообщила Председатель комитета Госсовета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.

После закрытия Северо-Крымского канала в Крыму пытаются решить проблему водоснабжения. Строительство водохранилищ будет способствовать накоплению дождевой воды и стабильному водообеспечению в курортный сезон.

«Уже решен этот вопрос. Солнечногорское водохранилище в Алуште, в районе Ялты — Мартовское водохранилище. Эти водохранилища естественного типа, расположены на пути рек», — подчеркнула Светлана Шабельникова.

Ранее мы писали, что два новых тракта подачи воды появятся в Восточном Крыму. Новый способ аккумулирования воды решили апробировать в связи с нехваткой осадков.

Напомним, что Крымский регион имеет два основных источника — водохранилища естественного стока и наливные водохранилища. Симферополь в основном обеспечивается за счет артезианских скважин, которые были набурены в период засухи 2019−2021 года.