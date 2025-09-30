Зачем нужен цифровой рубль и как он повлияет на жизни россиян

Представьте: у вас в кошельке не бумажные купюры, а деньги существуют на экране телефона. Так в нашу жизнь постепенно входит новый финансовый инструмент — цифровой рубль. Вокруг него уже масса слухов: от «очередная крипта» до «тотальный контроль за всеми нашими покупками». При этом с 1 октября 2025 года часть соцвыплат россияне уже смогут получать в цифровых рублях. Что это на самом деле — эксперимент Центробанка, революция в денежной сфере или просто еще одна форма привычных расчетов, разбиралась «Газета.Ru».