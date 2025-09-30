В Новосибирске достроили долгострой в «Плющихинском» и дом на Дуси Ковальчук

Дом в «Плющихинском» начали строить ещё в 2016 году, однако застройщик не смог выполнить обязательства. После вмешательства органов региональной власти и муниципалитета, при координации прокуратуры, работы были завершены. В результате права более 100 участников долевого строительства восстановлены.