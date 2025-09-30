Ричмонд
В Новосибирске достроили долгострой в «Плющихинском» и дом на Дуси Ковальчук

Права более 250 дольщиков восстановлены при надзоре прокуратуры региона.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске введены в эксплуатацию два проблемных объекта долевого строительства: дом № 143 в микрорайоне «Плющихинский» и две секции жилого комплекса на улице Дуси Ковальчук. Завершение работ прошло под надзором прокуратуры региона.

Дом в «Плющихинском» начали строить ещё в 2016 году, однако застройщик не смог выполнить обязательства. После вмешательства органов региональной власти и муниципалитета, при координации прокуратуры, работы были завершены. В результате права более 100 участников долевого строительства восстановлены.

В тот же день введены в эксплуатацию две блок-секции многоквартирного дома № 238 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе. Благодаря этому свои квартиры получили ещё 157 дольщиков.