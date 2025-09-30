В первом полугодии 2025 года ВВП Молдовы остался на уровне прошлого года — НБС

За первые шесть месяцев года, по предварительным данным, ВВП составил 155,3 миллиарда леев в текущих рыночных ценах, информирует НБС.
Во втором квартале 2025 года ВВП в реальном выражении увеличился на 1,1% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.
Как уточнили в НБС, общая валовая добавленная стоимость (ВДС) в экономике, доля которой в формировании ВВП составила 86,1%, увеличилась (в реальном выражении) на 0,7% по сравнению со вторым кварталом 2024 года, обеспечив вклад в рост ВВП на 0,6%.
Положительный вклад в ВВП в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном был зафиксирован за счет валового накопления основного капитала (+5,2%) с долей в формировании ВВП 23,7% и ростом объема на 26,0%, а также за счет конечного потребления домашних хозяйств (+1,8%), доля которого в формировании ВВП составила 80,5%, увеличение составило 2,2%.
Отрицательное влияние на динамику ВВП в указанном периоде оказал в основном чистый экспорт товаров и услуг (-9,1%), что стало следствием сокращения объема совокупного экспорта товаров и услуг на 5,5%, в частности снижения объема экспорта товаров примерно на ⅕, одновременно с ростом объема импорта товаров и услуг на 12,9%.
Данные НБС не учитывают данных по районам левобережья Днестра и муниципию Бендеры.