Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первом полугодии 2025 года ВВП Молдовы остался на уровне прошлого года — НБС

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В первом полугодии нынешнего года, в сравнении с тем же периодом предыдущего, валовой внутренний продукт (ВВП) Молдовы остался на том же уровне, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).

Источник: Sputnik.md

За первые шесть месяцев года, по предварительным данным, ВВП составил 155,3 миллиарда леев в текущих рыночных ценах, информирует НБС.

Во втором квартале 2025 года ВВП в реальном выражении увеличился на 1,1% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

Как уточнили в НБС, общая валовая добавленная стоимость (ВДС) в экономике, доля которой в формировании ВВП составила 86,1%, увеличилась (в реальном выражении) на 0,7% по сравнению со вторым кварталом 2024 года, обеспечив вклад в рост ВВП на 0,6%.

Положительный вклад в ВВП в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном был зафиксирован за счет валового накопления основного капитала (+5,2%) с долей в формировании ВВП 23,7% и ростом объема на 26,0%, а также за счет конечного потребления домашних хозяйств (+1,8%), доля которого в формировании ВВП составила 80,5%, увеличение составило 2,2%.

Отрицательное влияние на динамику ВВП в указанном периоде оказал в основном чистый экспорт товаров и услуг (-9,1%), что стало следствием сокращения объема совокупного экспорта товаров и услуг на 5,5%, в частности снижения объема экспорта товаров примерно на ⅕, одновременно с ростом объема импорта товаров и услуг на 12,9%.

Данные НБС не учитывают данных по районам левобережья Днестра и муниципию Бендеры.