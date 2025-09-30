В первом полугодии 2025 года ВВП Молдовы остался на уровне прошлого года — НБС

Положительный вклад в ВВП в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном был зафиксирован за счет валового накопления основного капитала (+5,2%) с долей в формировании ВВП 23,7% и ростом объема на 26,0%, а также за счет конечного потребления домашних хозяйств (+1,8%), доля которого в формировании ВВП составила 80,5%, увеличение составило 2,2%.