Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%

По итогам первого полугодия текущего года индекс объема инвестиций в основной капитал на территории Волгоградской области в сопоставимых ценах по отношению к первым 6 месяцам прошлого года составил 116%.

Такие цифры озвучил сегодня, 30 сентября, губернатор Волгоградской области на расширенном совещании по социально-экономическому развитию региона.

— Агропромышленный комплекс региона достаточно успешно завершает очередной сельскохозяйственный год: индекс производства за 8 месяцев — 122,4%. Положительную динамику, с ростом основных показателей, показывает потребительский сектор и сфера услуг — значительная часть связана с увеличением туристического потока, — заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что текущий 2025 год и ближайший трехлетний период — исходя из объема решаемых задач — один из самых экономически сложных периодов как в российской экономике, так и в экономике регионов.

— Но останавливаться нельзя. И мы не будем останавливаться, — заверил Андрей Бочаров.

Напомним, на сегодняшнем совещании планируется обозначить основные параметры бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.