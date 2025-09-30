Калининградская область наращивает товарооборот с Беларусью после трёх лет упадка — Беспрозванных

«Последние три года товарооборот между нашим регионом и Беларусью падал, и мы в этом году поставили цель остановить падение, выйти на рост взаимной торговли и производственной безопасности, в том числе в промышленных операциях. В первом полугодии 2025-го мы получили плюс 3% роста относительно первого полугодия 2024-го. Это говорит о том, что тренд на снижение мы остановили, теперь задача его развивать», — рассказал губернатор.