Калининградская область наращивает товарооборот с Беларусью после трёх лет упадка — Беспрозванных

За год показатель вырос на 3%

Источник: Клопс.ru

Калининградская область наращивает товарооборот с Беларусью после трёх лет упадка. Об этом телеканалу «Россия» рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных по итогам первых двух дней международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.

«Последние три года товарооборот между нашим регионом и Беларусью падал, и мы в этом году поставили цель остановить падение, выйти на рост взаимной торговли и производственной безопасности, в том числе в промышленных операциях. В первом полугодии 2025-го мы получили плюс 3% роста относительно первого полугодия 2024-го. Это говорит о том, что тренд на снижение мы остановили, теперь задача его развивать», — рассказал губернатор.

26 сентября прошла встреча президентов РФ и Беларуси. Владимир Путин назвал Минск серьёзным партнёром в области атомной энергетики.