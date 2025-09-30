Газопровод до Шаранги начали строить в Нижегородской области

Протяжённость линии от р.п. Тонкино составит 25,3 км., уже проложено 3,5 км.
Также предусмотрено проведение 95 км внутрипоселковых сетей, что даст возможность подключения 150 домовладений.
Приём заявок на догазификацию начнётся по завершении строительства.
Ранее сообщалось, что стартовало строительство II этапа межпоселкового газопровода р.п. Ветлужский — р.п. Варнавино. Также продолжается строительство газопровода до Шахуньи.
Напомним, газификация северных районов — часть программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области, подписанной губернатором Глебом Никитиным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2021 году.
Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021−2025 годы была актуализирована в апреле 2023 года. В частности, она предусматривает газификацию северных районов. Уточнённая программа включает в себя проектирование и строительство в регионе около 300 объектов газоснабжения общей протяжённостью почти 1,95 тыс. км.