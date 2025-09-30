Газопровод до Шаранги начали строить в Нижегородской области

Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021−2025 годы была актуализирована в апреле 2023 года. В частности, она предусматривает газификацию северных районов. Уточнённая программа включает в себя проектирование и строительство в регионе около 300 объектов газоснабжения общей протяжённостью почти 1,95 тыс. км.