Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газопровод до Шаранги начали строить в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», началось строительство газопровода до рабочего посёлка Шаранга.

Источник: НТА-Приволжье

Протяжённость линии от р.п. Тонкино составит 25,3 км., уже проложено 3,5 км.

Также предусмотрено проведение 95 км внутрипоселковых сетей, что даст возможность подключения 150 домовладений.

Приём заявок на догазификацию начнётся по завершении строительства.

Ранее сообщалось, что стартовало строительство II этапа межпоселкового газопровода р.п. Ветлужский — р.п. Варнавино. Также продолжается строительство газопровода до Шахуньи.

Напомним, газификация северных районов — часть программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области, подписанной губернатором Глебом Никитиным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2021 году.

Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021−2025 годы была актуализирована в апреле 2023 года. В частности, она предусматривает газификацию северных районов. Уточнённая программа включает в себя проектирование и строительство в регионе около 300 объектов газоснабжения общей протяжённостью почти 1,95 тыс. км.