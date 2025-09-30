МАРТ высказался о нарушении законодательства о ценах в Беларуси

Артур Карпович добавил, что штрафные санкции по рассмотренным административным делам превысили 254 000 рублей (речь идет в том числе и про материалы прошлых лет). Он обратил внимание, что сотрудники ведомства за первое полугодие проверили более 20 субъектов хозяйствования, в том числе и по вопросу соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании. Общая сумма наложенных штрафов за ценовые вольности и по рассмотренным административным делам составила более 80 тысяч рублей.