МАРТ высказался о нарушении законодательства о ценах в Беларуси

МАРТ Беларуси сказал, сколько субъектов хозяйствования нарушили законодательство о ценах.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ высказался о нарушении законодательства о ценах в Беларуси. Подробности в интервью журналу «Экономика Беларуси» озвучил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, пишет БелТА.

По словам главы МАРТ, за первое полугодие нарушения законодательства о ценах и ценообразовании были обнаружены у 126 субъектов хозяйствования. Он уточнил, что нарушителям было направлено 38 предписаний. Кроме того, меры административной ответственности и профилактического характера были применены к 100 должностным, 35 физическим лицам, 33 юридическим лицам, 27 ИП.

Артур Карпович добавил, что штрафные санкции по рассмотренным административным делам превысили 254 000 рублей (речь идет в том числе и про материалы прошлых лет). Он обратил внимание, что сотрудники ведомства за первое полугодие проверили более 20 субъектов хозяйствования, в том числе и по вопросу соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании. Общая сумма наложенных штрафов за ценовые вольности и по рассмотренным административным делам составила более 80 тысяч рублей.

Глава МАРТ сообщил, что наибольшие штрафные санкции за превышение максимальных размеров торговых и оптовых надбавок были применены к ООО «МВ-опт» (более 109 000 рублей), ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» (более 46 000 рублей).

