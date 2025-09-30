Около 100 электробусов из Беларуси доставят в Петербург

Около сотни электробусов МАЗ поставят в Петербург в ближайшие месяцы. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков по итогам встречи в Беларуси.
— Деловая встреча состоялась между делегацией Петербурга и председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым. В переговорах приняли участие ведущие экспортно-ориентированные предприятия Северной столицы, включая Обуховский завод, «Бионика 2.0», «Брейн Девелопмент» и «МГБот», — рассказал Поляков в своем telegram-канале.
Основной темой обсуждения стало развитие промышленной кооперации. Петербург уже успешно сотрудничает с крупными белорусскими предприятиями, включая Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод и концерн «АМКОДОР». Минская ТЭЦ-3 уже использует современное оборудование для учета энергоресурсов от группы компаний «Взлет».
Значительная часть городского пассажирского транспорта — треть автопарка — представлена продукцией белорусского машиностроения. В ближайшие месяцы ожидается поставка сотни электробусов МАЗ для Петербурга, а также расширение сотрудничества в сфере коммунальной техники.
Перспективным направлением может стать внедрение петербургских образовательных робототехнических решений в минские школы. Компании «МГБот» и «Брейн Девелопмент» готовы предложить свои разработки для изучения основ робототехники и новых информационных технологий.