Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 100 электробусов из Беларуси доставят в Петербург

Треть автопарка Северной столица представлена белорусским автопромом.

Источник: t.me/polyakov_kv

Около сотни электробусов МАЗ поставят в Петербург в ближайшие месяцы. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков по итогам встречи в Беларуси.

— Деловая встреча состоялась между делегацией Петербурга и председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым. В переговорах приняли участие ведущие экспортно-ориентированные предприятия Северной столицы, включая Обуховский завод, «Бионика 2.0», «Брейн Девелопмент» и «МГБот», — рассказал Поляков в своем telegram-канале.

Основной темой обсуждения стало развитие промышленной кооперации. Петербург уже успешно сотрудничает с крупными белорусскими предприятиями, включая Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод и концерн «АМКОДОР». Минская ТЭЦ-3 уже использует современное оборудование для учета энергоресурсов от группы компаний «Взлет».

Значительная часть городского пассажирского транспорта — треть автопарка — представлена продукцией белорусского машиностроения. В ближайшие месяцы ожидается поставка сотни электробусов МАЗ для Петербурга, а также расширение сотрудничества в сфере коммунальной техники.

Перспективным направлением может стать внедрение петербургских образовательных робототехнических решений в минские школы. Компании «МГБот» и «Брейн Девелопмент» готовы предложить свои разработки для изучения основ робототехники и новых информационных технологий.