Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году

Минсельхозпрод сказал, каким будет урожай картофеля в Беларуси в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году. Подробности сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает БелТА.

Глава Минсельхозпрода напомнил, что в начале 2025 года заморозки стали проблемой. Из-за них часть посевов погибла, также пострадали яблоневые сады.

— Тем не менее сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства рассчитывают получить около 1 миллиона тонн картофеля, это на 30% больше уровня 2024 года, овощей — 587 тысяч тонн, 102% к прошлогоднему урожаю, — заявил Юрий Горлов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия заверил, что внутренний рынок будет полностью обеспечен «борщевым набором»: луком, свеклой, морковью. Вместе с тем Горлов, говоря про стабилизационные запасы, подчеркнул, что на хранение в зиму 2025 — 2026 годов положат 59 тысяч тонн картофеля.

