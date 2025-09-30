Туризм: Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты

Обсуждались вопросы расширения туристических связей между Узбекистаном и Азербайджаном. В частности, были достигнуты договоренности о сотрудничестве в медиасфере по продвижению туристических направлений, созданию совместных рекламных кампаний и мультимедийных продуктов.