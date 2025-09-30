Туризм: Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты

В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку прошли переговоры представителей туристической отрасли двух стран.
Обсуждались вопросы расширения туристических связей между Узбекистаном и Азербайджаном. В частности, были достигнуты договоренности о сотрудничестве в медиасфере по продвижению туристических направлений, созданию совместных рекламных кампаний и мультимедийных продуктов.
Узбекская сторона пригласила азербайджанских партнеров принять участие в международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути», которая состоится в этом году в Ташкенте.