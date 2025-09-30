Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по сервису межбанковских QR-платежей

Национальный банк сообщает о запуске сервиса межбанковских QR-платежей на базе АО «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» для оплаты товаров и услуг в мобильных приложениях банков. Внедрение сервиса расширяет платежные услуги банков, предоставляя возможность клиентам принимать и осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу любого банка.