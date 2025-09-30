Ричмонд
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по сервису межбанковских QR-платежей

Сегодня, 30 сентября 2025 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) выступила с важным заявлением по сервису межбанковских QR-платежей, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Из него следует, что:

Национальный банк сообщает о запуске сервиса межбанковских QR-платежей на базе АО «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» для оплаты товаров и услуг в мобильных приложениях банков. Внедрение сервиса расширяет платежные услуги банков, предоставляя возможность клиентам принимать и осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу любого банка.

В Нацбанке уточнили, что с сегодняшнего дня сервис межбанковских QR-платежей доступен клиентам АО «Банк ЦентрКредит», АО «Home Credit Bank» и АО «Freedom Bank».

Для совершения операции клиенту-покупателю необходимо зайти в мобильное приложение банка, отсканировать QR-код на терминале продавца (обслуживающегося в одном из банков -участников сервиса) и подтвердить оплату.

Пресс-служба НБК

Запуск межбанковских QR-платежей, как считают в монетарном регуляторе, повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для потребителей.

Национальный банк продолжает работу по поэтапному подключению остальных участников финансового рынка. Новая услуга появится в мобильных приложениях других банков по мере адаптации внутренних процессов.

Пресс-служба НБК