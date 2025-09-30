Ричмонд
Большая промышленная неделя в Беларуси. Беспрозванных посетил в республике выставку «Иннопром»

По словам губернатора, главное в таких события — полезные для региона контракты.

Источник: Клопс.ru

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил выставку «Иннопром» в рамках большой промышленной недели в Беларуси. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале во вторник, 30 сентября.

«С нами вместе приехали представители бизнеса нашего из Калининграда. У них очень большая обширная повестка по сотрудничеству и взаимодействию. Уже много посмотрели. Вместе с вице-премьером Беларуси обсуждаем вопросы нашего совместного развития, в том числе и Дни Беларуси в Калининграде и Дни Калининграда в Беларуси», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что главное в таких крупных событиях — это контакты, полезные для нашего региона, и возможность обменяться опытом.