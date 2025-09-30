Речные рейсы в Ростовской области отменили из-за маловодья

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что компания была создана министерством транспорта Ростовской области в апреле 2023 года. До этого регулярное речное пассажирское сообщение на Дону отсутствовало более тридцати лет. В 2023 году власти региона приобрели два судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» вместимостью не менее 40 мест каждое.