Мингорисполком назвал самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 6000 до 9000 рублей

Инна Курбат подчеркнула, что наниматели названным специалистам готовы платить от 6000 до 9000 рублей. Вместе с тем она отметила, что высокий уровень оплаты труда предлагают и уникальным специалистам, у которых есть высокая квалификация. Так, бухгалтер может рассчитывать на заработок от 1700 до 3500 рублей, а слесарь-сантехник — от 1500 до 3000 рублей.