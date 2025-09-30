Мингорисполком назвал самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 6000 до 9000 рублей

Мингорисполком раскрыл самые высокооплачиваемые вакансии в Минске. Подробности озвучила начальник отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Инна Курбат, передает агентство «Минск-Новости».
— Если говорить о самых высокооплачиваемых вакансиях, это руководители организаций, инженеры-программисты, а также… каменщики и маляры, — обратила внимание представитель Мингорисполкома.
Инна Курбат подчеркнула, что наниматели названным специалистам готовы платить от 6000 до 9000 рублей. Вместе с тем она отметила, что высокий уровень оплаты труда предлагают и уникальным специалистам, у которых есть высокая квалификация. Так, бухгалтер может рассчитывать на заработок от 1700 до 3500 рублей, а слесарь-сантехник — от 1500 до 3000 рублей.
Тем временем Минтруда сказало про рост зарплат белорусов в 2026 году.
Кстати, банк объяснил высокие темпы роста зарплат белорусов.
А еще отопление начали включать в жилых домах Минска с 29 сентября.