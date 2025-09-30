Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мингорисполком назвал самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 6000 до 9000 рублей

Мингорисполком раскрыл самые высокооплачиваемые вакансии в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком раскрыл самые высокооплачиваемые вакансии в Минске. Подробности озвучила начальник отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Инна Курбат, передает агентство «Минск-Новости».

— Если говорить о самых высокооплачиваемых вакансиях, это руководители организаций, инженеры-программисты, а также… каменщики и маляры, — обратила внимание представитель Мингорисполкома.

Инна Курбат подчеркнула, что наниматели названным специалистам готовы платить от 6000 до 9000 рублей. Вместе с тем она отметила, что высокий уровень оплаты труда предлагают и уникальным специалистам, у которых есть высокая квалификация. Так, бухгалтер может рассчитывать на заработок от 1700 до 3500 рублей, а слесарь-сантехник — от 1500 до 3000 рублей.

Тем временем Минтруда сказало про рост зарплат белорусов в 2026 году.

Кстати, банк объяснил высокие темпы роста зарплат белорусов.

А еще отопление начали включать в жилых домах Минска с 29 сентября.