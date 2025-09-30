Где в Крыму есть бензин и по какой цене

Кроме того, 92-й бензин есть на заправках одних из крупнейших поставщиков топлива по адресам: Феодосия, Керченское шоссе, 1а; Ленинский р-н, с Луговое, ул. Шоссейная 27; а/д Саки — Орловка 1,5 км, с. Михайловка; Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 1а; Симферопольский р-н, с. Новый Мир, ул. Мира, 28 (Школьное); п. Молодежное, 9 км трассы Симферополь — Харьков; г. Симферополь, ул. Воровского, 19А; г. Феодосия, ул. Челнокова, 71; г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2Б; Ленинский р-н, с. Октябрьское, а/д Симферополь — Керчь 202 км+600м; г. Керчь, ул. Горького, 3Ж и других.