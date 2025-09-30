В Крыму 50 гостевых домов участвуют в эксперименте по легализации

Наиболее активно процедура самооценки проходит в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах. Министр подчеркнул, что собственники домов должны внести сведения в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения до конца года, чтобы продолжить работу в 2026 году. С 1 января 2026 года без регистрации размещение рекламы и оказание услуг будет запрещено.
Господин Ганзий добавил, что министерство проведет разъяснительные встречи 3 октября в Сакском районе, 7 октября в Симферополе и 21 октября в Евпатории.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В таких объектах размещения допускается не более 15 комнат и до 45 постояльцев одновременно. Эксперимент по легализации стартовал 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года в 17 регионах России, включая Крым и Севастополь.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Севастополя разработали законопроект для участия в федеральном эксперименте по легализации гостевых домов. Проект под названием «О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» проходит оценку регулирующего воздействия.