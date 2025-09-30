В Крыму 50 гостевых домов участвуют в эксперименте по легализации

Наиболее активно процедура самооценки проходит в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах. Министр подчеркнул, что собственники домов должны внести сведения в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения до конца года, чтобы продолжить работу в 2026 году. С 1 января 2026 года без регистрации размещение рекламы и оказание услуг будет запрещено.