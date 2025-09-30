Фермерам приходится отдавать яблоки по 3 лея за килограмм или выбрасывать на обочину: Европа молдавский урожай покупать не собирается

В Молдове подешевело промышленное яблоко:
Некоторые крупные заготовители сырья и производители яблочного концентрата в Молдове на 8−13% снизили закупочные цены на промышленное яблоко.
Так, если на старте сезона уборки и закупки яблок осенних сортов промышленные переработчики платили за это сырьё 3,6−3,8 леев/кг, то к концу прошлой недели некоторые из них предприняли попытку опустить уровень «рабочей цены» до отметки 3,3 лея/кг (отгрузка из сада), пишет east-fruit.com.
Причин для «ценовой инволюции» руководители молдавских фабрик по производству яблочного концентрата называют несколько. В их числе — снижение закупочных цен на промышленное яблоко в Украине и Польше: страны, которые являются для Молдовы ориентиром в процессе ценообразования. Причина вторая — холодный циклон с северо-запада Европы. То есть, при плохом развитии событий поток яблок на фабрики усилится, уровень цен — опять снизится.
Причина третья — оптимистичный прогноз производства яблочного концентрата в Китае, как минимум, до 500−520 тыс. тонн. При этом себестоимость и цена реализации китайского концентрата существенно ниже европейского и американского. И главная причина — значительное сокращение мирового спроса на яблочный сок, например, в США — более чем на 25%.