Генпрокуратура требует вернуть Туапсинский порт России

Как сообщает «Коммерсант», Генпрокуратура считает, что контроль над портом был передан иностранному инвестору с нарушениями закона. В 2014 году Шахлар Новрузов сначала выкупил долю в ООО ТМКП, а затем перепродал её Vonixel Limited — фирме с офшорной регистрацией на Британских Виргинских островах. При этом сделка, по мнению надзорного органа, не прошла обязательного согласования с уполномоченными государственными органами, хотя по закону такая процедура необходима для объектов, имеющих стратегическое значение.