Генпрокуратура требует вернуть Туапсинский порт России

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием вернуть государству контроль над Туапсинским морским коммерческим портом (ТМКП). Речь идет о полном переходе предприятия — стратегически важного объекта на Черноморском побережье — в федеральную собственность.
Инициатором иска выступил заместитель Генпрокурора РФ. Ответчиками по делу названы предприниматели Шахлар Новрузов и Олег Басин, зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Vonixel Limited, а также связанные с портом структуры — ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и «Предприятие ТМКП».
Суд уже арестовал имущество компаний и личные активы фигурантов дела. Заседание состоится 17 октября.
Как сообщает «Коммерсант», Генпрокуратура считает, что контроль над портом был передан иностранному инвестору с нарушениями закона. В 2014 году Шахлар Новрузов сначала выкупил долю в ООО ТМКП, а затем перепродал её Vonixel Limited — фирме с офшорной регистрацией на Британских Виргинских островах. При этом сделка, по мнению надзорного органа, не прошла обязательного согласования с уполномоченными государственными органами, хотя по закону такая процедура необходима для объектов, имеющих стратегическое значение.
Туапсинский порт обслуживает более 960 тысяч тонн грузов в год и имеет выход на маршруты поставок из Турции и Азербайджана. Комплекс включает в себя глубоководный причал, логистическую и производственную инфраструктуру. Его активы оцениваются более чем в 1 млрд рублей, а годовая выручка — порядка 200 млн рублей.
Порт ранее принадлежал государственному рыбколхозу, но в 1990-х попал под обременение по крайне невыгодному кредитному договору с Южно-Черноморским банком. В итоге, как утверждают прокуроры, предприятие фактически потеряло свою собственность в результате цепочки сделок, которые надзор расценивает как попытку легализации незаконно приобретённого имущества.
Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что в последние годы порт использовался в схемах по поставке контрабандной продукции. Якобы через Туапсе в страну попадали овощи и фрукты без соблюдения санитарных норм, которые потом продавались под видом российских на рынках Краснодарского края. Доходы, по версии следствия, обналичивались и вывозились за границу.
Шахлар Новрузов, по данным правоохранительных органов, уже стал фигурантом уголовного дела о попытке мошенничества в особо крупном размере. Он якобы попытался признать недействительной свою же сделку с офшором в попытке вернуть порт в свое владение через суд по фиктивным документам.
Теперь Генпрокуратура требует признать сделки по отчуждению долей в порту и связанном с ним предприятии недействительными, а сами активы — вернуть в федеральную собственность, подчеркнув, что речь идет не просто о бизнесе, а об объекте, который влияет на транспортную безопасность страны.